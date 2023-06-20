В России появился самый надежный кроссовер Mazda

Компания Mazda свернула сборку своих автомобилей во Владивостоке, а также остановила официальные поставки машин в Россию. Но пользующиеся популярностью модели по-прежнему умудряются добираться до нашего рынка благодаря параллельному импорту.

Очередным пополнением в линейке этой японской компании в РФ стал кроссовер, но не простой, а считающийся самым надежным в гамме «Мазда».

Речь идет о большом «паркетнике» Mazda CX-9. Как выяснила редакция Daily-Motor.Ru, ознакомившись с предложениями так называемых «серых» дилеров, с недавних пор в Россию начали ввозить кроссоверы 2023 года выпуска. Их поставки ведутся из нескольких стран, включая Арабские Эмираты и Китай.

Это машины, оснащенные 2,5-литровым бензиновым мотором, выдающим 231 лошадиную силу. Связку ему составляет автоматическая трансмиссия и система полного привода. Цены на машины начинаются с отметки в 4 миллиона 100 тысяч рублей и доходят до 5 миллионов 283 тысяч рублей.

Что интересно, согласно недавнему исследованию американского издания iSeeCars именно CX-9 является самым надежным кроссовером в линейке компании Mazda.

Автомобилю досталась наивысшая оценка среди всех остальных «Мазд» с 8,4 балла из 10 возможных. Крупный вседорожник опередил по этому показателю CX-5 всего на 0,1 балла.