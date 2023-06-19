Suzuki выпустит 30 специальных Jimny: они будут выглядеть очень круто

Компания Suzuki продолжает выпускать специальные версии своего популярного рамного внедорожника Jimny. Вслед за Австралией, где недавно появилась ретро-версия этой модели под названием Heritage Limited Edition, новый вариант этой модели получили и жители Малайзии.

Автомобилю досталось название Rhino Edition. Лимитированная серия будет выпущена в количестве всего 30 экземпляров. Их главное отличие от обычного «Джимни» – внешний облик.

Спецверсию рамного вездехода окрасят в оттенок Pure Pearl White с красными, серыми и черными наклейками на капоте и по бокам, а также украсят эмблемами Rhino (в переводе «Носорог») на крышке запаски.

Помимо причудливой окраски специальное исполнение Jimny получит пару блестящих хромированных крышек наружных зеркал, решетку радиатора в стиле ретро, более выделяющиеся пластины на бамперах, брызговики, дефлекторы обдува и защитный кожух для дифференциала.

Техническая часть машины останется без изменений, а это значит, что под капотом внедорожника по-прежнему будет работать полуторалитровый 101-сильный двигатель (130 Нм), крутящий момент с которого передается на все четыре колеса через 5-скоростную механическую коробку передач.

Цены на лимитированный внедорожник уже объявлены. В Малайзии за него будут просить от 174 тысяч 900 местных рингитов или 3 миллиона 192 тысячи рублей по текущему курсу.