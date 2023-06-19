Раскрыт супердешевый седан с очень надежным двигателем

В свое время этот бюджетник бил рекорды продаж как в России, так и зарубежом. Автомобиль зарекомендовал себя как очень надежный и способный без особых трудностей справляться с нашими дорожными и климатическими реалиями. И во многом это заслуга одного из моторов в его линейке.

Речь идет о знаменитом Renault Logan первого поколения с двигателем K4M. 16-клапанный «атмосферник» объемом 1,6-литра, ставший сердцем французско-румынской 4-дверки, не работает в надрыв и не боится холодных пусков.

А еще он очень надежен. При должном обслуживании «Логаны» с такими моторами способны наездить до 500 тысяч километров пробега без капремонта.

Рецепт удачного агрегата оказался прост. В основе мотора лежит простая конструкция и старые, но проверенные временем технологии.

Единственные недостатки такого ДВС, которые могут огорчить его владельца, связаны с не самыми надежными датчиками положения коленчатого вала и холостого хода. Впрочем, проблемы с ними чаще всего носят бессистемный характер.

В некоторых машинах так называемые «сенсоры» способны проработать более 100 тысяч километров, тогда как в других выходят из строя уже на пробегах под 50 тысяч км.

Вкупе с бронебойной подвеской, без проблем переваривающей даже самые глубокие ямы на дорогах, а также обладающими неплохим ресурсом трансмиссиями, двигатель K4M делает Logan 1 поколения одним из самых надежных бюджетников на вторичном рынке с ценой около 200 тысяч рублей за машины начальных годов выпуска.