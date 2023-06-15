В России появился новый очень экономичный кроссовер Toyota

Компания Toyota прекратила свою работу в России, продав завод в Петербурге без возможности обратного выкупа. Но это совсем не значит, что купить автомобили этого японского автопроизводителя у нас больше нельзя. Напротив, список его моделей, предложенных в России, продолжает расширяться.

Одним из новых поступлений в РФ по параллельному импорту от компании Toyota стал ее очень экономичный кроссовер Corolla Cross Hybrid.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, проанализировав предложения «серых» дилеров, занимающихся ввозом таких машин на наш рынок, это автомобили 2023 года выпуска, оснащенные гибридной силовой установкой.

В ее основе лежит 1,8-литровый бензиновый ДВС, работающий в паре с электромотором. Суммарная отдача этого тандема равна 98 лошадиным силам, а крутящий момент 142 Нм. Трансмиссия – вариатор.

Главная «фишка» такого варианта Corolla Cross заключается в низком расходе топлива. Согласно паспортным характеристикам, в городе такие «паркетники» потребляют 3,9-литра бензина на 100 км, а на трассе этот показатель равен и вовсе всего 3,5-литрам горючего.

Длина Corolla Cross Hybrid составляет 4490 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1620 мм. Таким образом, этот кроссовер немного компактнее популярного Toyota RAV4.

Учитывая, что такие машины ввозят к нам из Японии, у них есть один хорошо известный россиянам нюанс – правостороннее расположение руля и педалей. Цены на гибридные компакт-кроссоверы «Тойота» в России начинаются с отметки в 2 миллиона 380 тысяч рублей.