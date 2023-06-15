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В России появился новый очень экономичный кроссовер Toyota

Он компактнее Toyota RAV4 

Текст: Алексей Шмидт
2023 toyota corolla cross hybrid side view carbuzz 1002054 1600

Компания Toyota прекратила свою работу в России, продав завод в Петербурге без возможности обратного выкупа. Но это совсем не значит, что купить автомобили этого японского автопроизводителя у нас больше нельзя. Напротив, список его моделей, предложенных в России, продолжает расширяться.

Одним из новых поступлений в РФ по параллельному импорту от компании Toyota стал ее очень экономичный кроссовер Corolla Cross Hybrid.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, проанализировав предложения «серых» дилеров, занимающихся ввозом таких машин на наш рынок, это автомобили 2023 года выпуска, оснащенные гибридной силовой установкой. 

2023 toyota corolla cross hybrid front angle view carbuzz 1002052 1600

В ее основе лежит 1,8-литровый бензиновый ДВС, работающий в паре с электромотором. Суммарная отдача этого тандема равна 98 лошадиным силам, а крутящий момент 142 Нм. Трансмиссия – вариатор.

Главная «фишка» такого варианта Corolla Cross заключается в низком расходе топлива. Согласно паспортным характеристикам, в городе такие «паркетники» потребляют 3,9-литра бензина на 100 км, а на трассе этот показатель равен и вовсе всего 3,5-литрам горючего.

2023 toyota corolla cross hybrid rear angle view carbuzz 1002053 1600

Длина Corolla Cross Hybrid составляет 4490 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1620 мм. Таким образом, этот кроссовер немного компактнее популярного Toyota RAV4.

toyota corolla cross steering wheel 376090

Учитывая, что такие машины ввозят к нам из Японии, у них есть один хорошо известный россиянам нюанс – правостороннее расположение руля и педалей. Цены на гибридные компакт-кроссоверы «Тойота» в России начинаются с отметки в 2 миллиона 380 тысяч рублей. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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