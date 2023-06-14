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Suzuki выпустит новый флагманский минивэн: известны подробности

Он окажется клоном аналогичного автомобиля, но от Toyota

Текст: Алексей Шмидт
Maruti Invicto MPV

Компании Suzuki и Toyota являются давними партнерами на рынках развивающихся стран, где обмениваются собственными платформами и успешно используют новомодный бейдж-инжиниринг. 

Очередным проектом двух японских брендов должен стать новый минивэн, который в случае с «Сузуки» собираются назвать Invicto. Автомобиль будет представлять собой перелицованный вариант уже продающегося вэна Toyota Innova Hycross. 

Выпуск Suzuki Invicto должен стартовать в середине лета, то есть ближе к 15 июля. Минивэн планируют оснастить гибридным силовым агрегатом на базе 2-литрового ДВС, суммарная мощность которого составит 184 лошадиные силы. В качестве трансмиссии выступит коробка передач e-Drive. 

Maruti Engage Spotted Undisguised

Альтернативой для Invicto называют 2-литровый «атмосферник», развивающий 172 лошадиные силы и 205 Нм момента. В случае с ним мотор будет работать с вариатором CVT.

Основные отличия Invicto от оригинальной Toyota Innova Hycross будут заключаться в наличии у него радиаторной решетки в стиле кроссовера Suzuki Grand Vitara с хромированной окантовкой, измененного бампера спереди, а также легкосплавных колесных дисков собственного дизайна, других фар и фонарей. 

Maruti Engage Leaked

Как и в случае с Inniva Hycross, новый минивэн Suzuki будет предложен как в 7-местной, так и 8-местной конфигурации, а также включит в свой арсенал: 6 подушек безопасности, системы ABS и EBD, функцию контроля давления в шинах, электронную программу стабилизации и контроля тяги.

Фото:MotorBeam

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