Suzuki выпустит новый флагманский минивэн: известны подробности

Компании Suzuki и Toyota являются давними партнерами на рынках развивающихся стран, где обмениваются собственными платформами и успешно используют новомодный бейдж-инжиниринг.

Очередным проектом двух японских брендов должен стать новый минивэн, который в случае с «Сузуки» собираются назвать Invicto. Автомобиль будет представлять собой перелицованный вариант уже продающегося вэна Toyota Innova Hycross.

Выпуск Suzuki Invicto должен стартовать в середине лета, то есть ближе к 15 июля. Минивэн планируют оснастить гибридным силовым агрегатом на базе 2-литрового ДВС, суммарная мощность которого составит 184 лошадиные силы. В качестве трансмиссии выступит коробка передач e-Drive.

Альтернативой для Invicto называют 2-литровый «атмосферник», развивающий 172 лошадиные силы и 205 Нм момента. В случае с ним мотор будет работать с вариатором CVT.

Основные отличия Invicto от оригинальной Toyota Innova Hycross будут заключаться в наличии у него радиаторной решетки в стиле кроссовера Suzuki Grand Vitara с хромированной окантовкой, измененного бампера спереди, а также легкосплавных колесных дисков собственного дизайна, других фар и фонарей.

Как и в случае с Inniva Hycross, новый минивэн Suzuki будет предложен как в 7-местной, так и 8-местной конфигурации, а также включит в свой арсенал: 6 подушек безопасности, системы ABS и EBD, функцию контроля давления в шинах, электронную программу стабилизации и контроля тяги.