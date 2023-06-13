В Польше разработали крутой многофункциональный автодом: в его основе грузовик Mitsubishi

Польская компания Azimoo, специализирующаяся на создании передовых экспедиционных автомобилей, представила новый проект. Машина получила название Tepui и представляет собой крутой многофункциональный дом на колесах, который способен обеспечить своим пассажирам максимальный комфорт во время длительных путешествий и очень высокий уровень автономности.

В основе автодома лежит японский грузовик Mitsubishi Fuso Canter 4×4. Жилой отсек машины обладает площадью около 10 квадратных метров и включает в себя гостиную, кухню, а также спальню и ванную со всей необходимой мебелью и оснащением.

Внутри с большим комфортом может разместиться два человека, но существует возможность организации дополнительных спальных мест и для гостей.

Кемпер отличается от оригинального грузового автомобиля Mitsubishi не только внутренним наполнением и назначением, но и технически.

Так, например, поляки отказались от сведенных задних колес и установили на Tepui улучшенную заводскую подвеску с колесами, обутыми в покрышки All Terrain Warriors.

Спереди и сзади автодрому достались лебедки, а за дальнобойность в проекте призваны отвечать дополнительные баки емкостью до 300 литров. В итоге на полностью заправленной машине без остановок можно проехать более 2 тысяч километров.

Автономность обеспечивается наличием на борту 300-литровых емкостей с пресной водой, дизельного генератора, подогревающего воздух и воду, а также системы солнечных панелей мощностью 1000 Вт в сочетании с аккумуляторами на 480 Ач.

Приводит в движение продвинутый дом на колесах 3-литровый турбодизельный мотор, выдающий 175 лошадиных сил и 430 Нм крутящего момента.

Цены на кемпер не раскрываются. В Azimoo готовы обсуждать их только в рамках личного контакта с потенциальным покупателем.