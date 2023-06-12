Новый электрический кроссовер Suzuki: известны подробности

В ближайшие годы компания Suzuki готовится заметно расширить свой «зеленый» портфель несколькими гибридными и полностью электрическими автомобилями, а также вариантами, работающими на сжатом природном газе, биогазе и смешанном топливе на основе этанола и бензина.

Ближайшей новинкой в этом списке должен стать полностью новый «батарейный» кроссовер eVX, премьера которого запланирована на третий квартал 2024 года.

Концептуальная версия нового электрического «паркетника» японской марки была представлена в начале 2023 года на автосалоне в Нью-Дели. Предполагается, что товарному вседорожнику предстоит бросить вызов электрической Hyundai Creta EV. Ее дебют, напомним, запланирован на 2025 год.

Первый электрокар Suzuki в сегменте SUV должен получить тяговую батарею емкостью 60 кВт/ч, что позволит ему проезжать на одном заряде до 550 километров. В качестве платформы для автомобиля выступит специальная модульная архитектура, разработанная инженерами «Сузуки» совместно со специалистами из «Тойота».

Подробности о серийном eVX засекречены, поэтому ориентироваться можно только на концепт. Его длина составляла 4300 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1600 мм, а размер колесной базы был равен 2700 мм.

Как пишут инсайдеры, товарный eVX (скорее всего) останется верен своей визуальной концепции, продемонстрированной в начале года в виде прототипа, получив V-образные фары, глухую радиаторную решетку, высокий капот, а также покатую линию крыши, ярко выраженные колесные арки и высокий дорожный просвет.

В перспективе на этой же платформе будет построен электрический кроссовер Toyota, но информации о нем пока нет.