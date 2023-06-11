Стало известно, как изменится популярный кроссовер Duster со сменой поколения

Компания Renault долгое время работает над новым поколением своего бестселлера в сегменте кроссоверов – «паркетника» Duster. Автомобиль, полюбившийся покупателям во всем мире (в том числе и России), должен перебраться в следующую генерацию уже совсем скоро. Редакция Daily-Motor.ru собрала все известные на сегодняшний день факты об этом проекте.

По неофициальной информации, премьера нового Duster состоится этой осенью (в период с сентября по ноябрь). Причем первой машину покажут для рынков развивающихся стран, где она, как правило, продавалась под маркой Renault.

Что касается Европы, то там «Дастер», но уже под брендом Dacia, должен дебютировать в начале 2024 года.

Испытания кроссовера находятся на финальной стадии. Судя по ранее опубликованным шпионским снимкам, новый Duster получит в значительной степени пересмотренный дизайн, а также заметно вырастет в размерах.

Если текущая модель построена на устаревшей модульной платформе B0+, то в основу кроссовера грядущего поколения должна лечь современная архитектура CMF-B.

Предполагается, что будущему «Дастеру» достанутся практически все визуальные и внутренние компоненты, которые должен получить более крупный 7-местный кроссовер Bigster (его премьера состоится чуть позже).

Дизайн кроссовера ожидают кардинальные изменения, включающие в себя установку новых узких светодиодных фар, иных задних фонарей треугольной формы, других бамперов, ярко-выраженного обвеса и модернизированной радиаторной решетки.

Длина новинки должна составить около 4400 – 4500 мм против 4341 мм актуальной модели. Благодаря увеличенным габаритам внутри Duster появится больше свободного пространства для пассажиров сзади, а также более объемный багажник.

Если верить слухам, автомобиль сохранит свои внедорожные качества, включая полный привод, а также дорожный просвет от 214 до 217 мм. Геометрическая проходимость также должна остаться на прежнем уровне с углами въезда 30° и съезда в 33–34°.