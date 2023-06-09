5-дверный рамный внедорожник Suzuki Jimny оценили в 1,2 миллиона рублей

Компания Suzuki объявила о старте продаж долгожданной 5-дверной версии своего рамного внедорожника Jimny. Автомобиль разрабатывался на протяжении нескольких лет и его запуск несколько раз откладывался, но в начале 2023 года премьера машины все таки состоялась. Ее показали на автосалоне в Нью-Дели. А теперь такие автомобили стали доступны для покупателей.

Пока единственным рынком, где продают 5-дверные Jimny, является Индия, но не исключено, что в перспективе автомобиль появится и в родной для него Японии, а также других странах Азии.

Длина растянутого варианта «Джимни» составила 3,9-метра, что на 0,3-метра больше, чем у «трехдверки». Колесная база увеличилась примерно на столько же – почти до 2,6-метров. Заявленный объем багажного пространства – 208 литров. А если сложить спинки заднего ряда, то можно довести этот показатель до 333 литров.

С технической частью модели обошлось без сюрпризов. Двигатель перекочевал в 5-дверку с короткой версии Jimny. Это полуторалитровый бензиновый атмосферный мотор с индексом KB15, но не обычный, а с довеском в виде стартер-генератора. Суммарная отдача такого тандема равна 105 лошадиным силам, а максимальный крутящий момент составляет 134 Нм.

Трансмиссий на выбор предложено две – 5-скоростная МКПП или 4-диапазонный «автомат». Привод, как и в случае с 3-дверкой, жестко подключаемый полный с «понижайкой».

В Индии более удобный и вместительный «Джимни» оценили в сумму от 1 миллиона 274 тысяч рупий до 1 миллиона 505 тысяч рупий. При пересчете на нашу валюту это около 1 миллиона 255 тысяч – 1 миллиона 485 тысяч рублей по текущему курсу.