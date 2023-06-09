В России появился самый дешевый кроссовер Subaru: раскрыта цена

Официальные поставки автомобилей Subaru в Россию сейчас сильно затруднены, поэтому основное количество предложений на первичном рынке состоит из параллельно импортированных машин. Недавно в список новинок компании вошел кроссовер, считающийся одним из самых недорогих вариантов от японского автопроизводителя в сегменте SUV.

Речь идет о модели Crosstrek. Этот автомобиль хорошо известен российским покупателям. В предыдущем поколении его продавали у нас под именем XV. Но со сменой генерации в Subaru приняли решение переименовать этот кроссовер в Crosstrek.

Официальная премьера актуальной генерации популярного SUV японской компании состоялась в 2022 году. В основу машины легла фирменная модульная платформа SGP. Длина кроссовера составила 4,4-метра, ширина – 1,8-метра, высота – 1,5-метра, а колесная база растянулась на 2,6-метра.

Поставки новых Crosstrek 2023 года выпуска ведутся «серыми» дилерами из Китая. Такие автомобили комплектуются 2,5-литровым оппозитным бензиновым двигателем, выдающим 182 лошадиные силы. Связку ему составляет вариатор и система полного привода.

Несмотря на то, что в линейке Subaru Crosstrek является самым доступным SUV, у нас он стоит совсем недешево.

Один из импортеров «Кросстреков» из Хабаровска просит за такие машины 2 миллиона 800 тысяч рублей. Отдельно отмечается, что итоговая стоимость автомобиля зависит от курса валют и может варьироваться как в большую, так и меньшую сторону.

Еще один интересный момент. На официальном сайте Subaru в России сейчас есть упоминание только о кроссовере XV 2021 модельного года, а не о Crosstrek. Цена уже устаревшей модели составляет 3 миллиона 809 тысяч 900 рублей.