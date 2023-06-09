Lexus показал две новые модели в сегменте SUV

Компания Lexus рассекретила сразу две новинки в сегменте SUV – новое поколение внедорожника GX, а также кроссовер TX, который ранее никогда не входил в гамму моделей премиального японского автопроизводителя.

Новая генерация модели GX кардинально изменилась внешне, получив угловатый кузов вместо привычных округлых черт.

В основу внедорожника, позиционирующегося как более дорогой аналог Toyota Land Cruiser Prado, легла модульная платформа TNGA-F, на которой ранее были построены Lexus LX и Toyota Land Cruiser 300.

Автомобиль сохранил рамную конструкцию, но сменил жесткий задний мост на «многорычажку». Привод остался постоянным полным с дифференциалом Torsen.

Вместо атмосферного V8 под капот нового GX было принято решение установить 3,4-литровый V6, выдающий 354 лошадиные силы.

Точно таким же двигателем комплектуется Land Cruiser 300. Связь ему составил 10-скоростной «автомат».

Что касается модели TX, то это не рамный внедорожник, а большой кроссовер. Формально новинка Lexus представляет собой перелицованный аналог Toyota Grand Highlander, продающийся на рынке США.

Автомобиль оказался самым большим 5-дверным «Лексусом» в истории марки. От переднего до заднего бамперов машина растянулась на 5016 мм и способна уместить внутри три ряда кресел.

В стартовой версии можно рассчитывать только на передний привод и 2,4-литровый «наддувный» двигатель, выдающий 279 лошадиных сил. Полный привод будет доступен только в качестве опции.

При этом другие варианты TX, включающие гибридные версии мощностью 371 и 412 лошадиных сил, получат такую систему уже по умолчанию.