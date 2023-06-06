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Полностью новый Lexus GX показали с нескольких сторон

Автомобиль ожидают кардинальные изменения в дизайне

Текст: Алексей Шмидт
Копия GX Joint Teaser HERO 1

Компания Lexus готовится к премьере нового поколения среднеразмерного внедорожника GX, официальный дебют которого запланирован на четверг, 8 июня.

В преддверии презентации пресс-служба японской марки выложила в Сеть серию тизерных изображений, приоткрывающих занавесу тайны относительно того, как будет выглядеть премиальный аналог Toyota Land Cruiser Prado в новой генерации.

2024 Lexus GX Teaser 1

На опубликованных в соцсетях изображениях продемонстрированы фрагменты передней части внедорожника, а также сам новый GX, преодолевающий глубокую лужу на бездорожье. 

GX Joint Teaser HERO

Брызги от воды не позволяют полноценно рассмотреть его облик, но даже в таком виде можно заметить, что внедорожник ожидают кардинальные изменения в дизайне.

Ему достанется полностью новая радиаторная решетка, пересмотренный бампер с другим воздухозаборником и «губой», а также лаконичные задние фонари, выполненные в виде единой линии.

2024 Lexus GX Teaser Rear 1

В основу нового GX должна лечь укороченная версия модульной архитектуры TNGA-F. Если это окажется действительно так, то внедорожник сохранит прежнюю конструкцию.

Ранее на этой же «тележке» были построены Toyota Land Cruiser 300, Toyota Sequoia, а также Lexus LX. И все они также сохранили раму.  

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Lexus GX текущего поколения

Моторная линейка модели пока засекречена, как и дизайн интерьера внедорожника. Все эти детали раскроют уже через несколько дней, когда новый GX будет представлен официально.  

Источник:Carscoops
Фото:Lexus

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