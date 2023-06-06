Полностью новый Lexus GX показали с нескольких сторон

Компания Lexus готовится к премьере нового поколения среднеразмерного внедорожника GX, официальный дебют которого запланирован на четверг, 8 июня.

В преддверии презентации пресс-служба японской марки выложила в Сеть серию тизерных изображений, приоткрывающих занавесу тайны относительно того, как будет выглядеть премиальный аналог Toyota Land Cruiser Prado в новой генерации.

На опубликованных в соцсетях изображениях продемонстрированы фрагменты передней части внедорожника, а также сам новый GX, преодолевающий глубокую лужу на бездорожье.

Брызги от воды не позволяют полноценно рассмотреть его облик, но даже в таком виде можно заметить, что внедорожник ожидают кардинальные изменения в дизайне.

Ему достанется полностью новая радиаторная решетка, пересмотренный бампер с другим воздухозаборником и «губой», а также лаконичные задние фонари, выполненные в виде единой линии.

В основу нового GX должна лечь укороченная версия модульной архитектуры TNGA-F. Если это окажется действительно так, то внедорожник сохранит прежнюю конструкцию.

Ранее на этой же «тележке» были построены Toyota Land Cruiser 300, Toyota Sequoia, а также Lexus LX. И все они также сохранили раму.

Lexus GX текущего поколения

Моторная линейка модели пока засекречена, как и дизайн интерьера внедорожника. Все эти детали раскроют уже через несколько дней, когда новый GX будет представлен официально.