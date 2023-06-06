Новый суперкар Lexus будет очень мощным: раскрыты подробности и предварительная цена

Автомобильная марка Lexus готовит преемника суперкара LFA, который должен составить конкуренцию ведущим мировым компаниям, выпускающим суперкары. Накануне в японской прессе появились инсайдерские сведения о том, чего ожидать от грядущей модели «Лексус».

Сейчас перспективный проект носит обозначение LFA II, однако его название все еще не определено. Если верить слухам, производство автомобиля запустят уже в 2025 году.

По данным японского портала «BestCarWeb», новый суперкар Lexus окажется тесно связан с концептом Toyota GR GT3, который был представлен в начале 2022 года на автосалоне в Токио.

Длина автомобиля должна составить 4600 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1200 мм, а размер колёсной базы оказаться равен 2700 мм.

Предполагается, что приводить в движение новинку будет гибридная силовая установка на базе 4-литрового V8 с двойным турбонаддувом, однако в линейке Toyota таких моторов пока нет. Привод машины будет задним, а двигатель расположится спереди.

Что касается информации о производительности заявленной для преемника LFA силовой установки, то по некоторым сведениям ее отдача достигнет отметки в 900 лошадиных сил. Большую часть будет генерировать ДВС (порядка 720 л.с.), а остальные «лошади» придутся на электрический довесок.

Шасси нового суперкара Lexus собираются изготавливать из алюминия, а кузов формовать из углеволокна, чтобы сделать машину максимально легкой.

В японских СМИ уже даже назвали цену на такой автомобиль. По их информации он будет стоить почти в два раза дешевле, чем оригинальный LFA, то есть около 20 миллионов иен или 11 миллионов 700 тысяч рублей по текущему курсу.