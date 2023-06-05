Lexus представил самый маленький кроссовер в своей гамме

Компания Lexus провела официальную презентацию своего нового представителя сегмента SUV – субкомпактного кроссовера LBX. Автомобиль представляет собой гибридную модель начального уровня, построенную на платформе Toyota TNGA-B. Эта же «тележка» легла в основу популярного Yaris Cross.

Длина Lexus LBX составила 4190 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1545 мм, а размер колесной базы оказался равен 2580 мм. Таким образом, этот «паркетник» получился заметно компактнее модели UX.

Кроссоверу достался дизайн, напоминающий по своим решениям экстерьер нового RX с раскосыми фарами, ячеистой радиаторной решеткой и противотуманными фонарями в нижней части бампера, блоки которых получили широкую хромированную подводку.

Интерьер LBX благодаря низкой посадке оказался близок к легковым моделям, нежели к кроссоверам. Приборная панель и центральная консоль были максимально упрощены – ключевые элементы управления получили физические кнопки, а не сенсорные.

Уже в базовой комплектации можно рассчитывать на 9,8-дюймовый экран мультимедийной системы, поддерживающий интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, а также 12,3-дюймовую цифровую комбинацию приборов.

Под капотом LBX расположится гибридная силовая установка на базе полуторалитрового бензинового ДВС. Связку двигателю составил электромотор и никель-металлгидридный аккумулятор. Суммарная отдача этого тандема оказалась равна 134 лошадиным силам и 184 Нм «момента».

Цены на новинку Lexus пока не раскрыл, но ожидается, что она будет стоить примерно столько же, сколько ее конкуренты в лицах Audi Q3 и Volvo XC40. То есть около 3 миллионов 500 тысяч рублей по текущему курсу.