Последний Volkswagen Golf с ДВС подловили в ходе тестов почти без камуфляжа

Компания VW вывела на финальную серию тестов обновленный хэтчбек Golf 8 поколения. Автомобиль, дебютировавший в 2019 году, должен пережить плановый рестайлинг, в ходе которого изменению подвергнется как его дизайн, так и внутренние технологии.

Слегка замаскированный прототип недавно был замечен в рамках обкатки на дорогах Германии.

Судя по сделанным фотошпионами снимкам, передняя часть 5-дверки с модернизацией сможет похвастать новыми фарами и пересмотренной радиаторной решеткой, а также широким воздухозаборником в нижней части бампера.

Корма изменится куда скромнее, получив лишь слегка переработанную накладку в бампере, а задние фонари обзаведутся новой графикой.

Основные перемены должны прийтись на внутреннее убранство, где появится массивный экран информационно-развлекательной системы, а раскритикованные владельцами сенсорные кнопки блока управления «климатом» будут заменены на обычные физические.

Судя по наличию лючка в переднем крыле, скрывающем зарядный порт, в объективы попалась версия обновленного Golf 8 с подзаряжаемой гибридной системой. Предполагается, что этот вариант сохранит прежнее оснащение, включающее в себя 1,4-литровую «наддувную четверку», работающую в паре с электромотором.

Помимо них продавать хэтчбек будут с бензиновыми турбомоторами объемом полтора и два литра, а также с 2-литровыми турбодизелями.

Обновленный VW Golf станет последним для этой модели с линейкой, в которую войдут двигатели внутреннего сгорания. Следующее, девятое по счету поколение 5-дверки будет предлагаться исключительно с электрическими силовыми установками.