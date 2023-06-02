Самый маленький и дешёвый кроссовер Lexus: раскрыта дата премьеры

Компания Lexus объявила сроки премьеры самой компактной модели в своей линейке SUV – кроссовера LBX. Автомобиль, который окажется меньше «паркетника» UX, собираются представить уже на следующей неделе – 5 июня.

Накануне дебюта японский автопроизводитель опубликовал серию тизерных изображений новинки, на которых можно разглядеть его узкую фару, радиаторную решетку с внутренним рисунком в виде крупных сот и капот, а также задние фонари, объединенные изогнутой светодиодной линией.

Длина новинки должна составить 4200 мм против 4500 мм у Lexus UX. В качестве платформы выступит архитектура TNGA-B.

Технических подробностей о Lexus LBX пока нет, но ходят слухи, что машина получит ту же техническую начинку, что и Toyota Yaris Cross.

Если это окажется действительно так, то потенциально самый недорогой кроссовер «Лексус» обзаведется гибридной силовой установкой на базе полуторалитрового 3-цилиндрового ДВС, сопряженного с электромотором. Суммарная отдача такой связки составит 114 лошадиных сил. Привод – полный.

Будет у LBX и негибридная версия мощностью 123 л.с., но такие кроссоверы смогут расчитывать только на передний привод. Трансмиссий на выбор окажется две – 6-скоростная МКПП или вариатор.

Главным конкурентом Lexus LBX в Европе называют конкурентом Audi Q2, но таковым он останется недолго, поскольку немецкий автогигант уже подтвердил, что не собирается выпускать новое поколение этого небольшого кроссовера.