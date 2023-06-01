Крошечную копию Suzuki Jimny из Китая оценили дешевле 1 млн рублей

Компания Baojun раскрыла цены на новый компактный электрический кроссовер, визуально сильно напоминающий Suzuki Jimny. Машина, производством которой займется совместное предприятие SAIC-GM-Wulling, получит название Yep и вскоре поступит в продажу. Накануне были раскрыты ее цены, оказавшиеся гораздо ниже, чем многие ожидали.

За Baojun Yep собираются просить от 79 тысяч 800 юаней или чуть больше 900 тысяч рублей. В самом дорогом исполнении электрический компактный SUV оценен в 89 тысяч 800 юаней, что эквивалентно сумме в 1 миллион 25 тысяч рублей.

Премьера автомобиля состоялась в апреле на автомобильной выставке в Шанхае. Длина Yep – 3381 мм, ширина – 1686 мм, а высота – 1721 мм. Таким образом, китайская новинка оказалась примерно на 25 сантиметров короче, чем японский рамный внедорожник Suzuki Jimny.

Благодаря крошечным размерам Baojun Yep очень легкий и весит всего тонну. Внутреннее пространство ограничено, так что для перевозки багажа придется складывать задние сиденья. Зато такой манипуляцией можно выделить сразу 715 литров грузового пространства.

В базовой комплектации кроссоверу положено сразу несколько 10,25-дюймовых дисплеев, выступающих в качестве цифровой комбинации приборов и экрана мультимедийной системы соответственно, а также камера кругового обзора.

Прерогативой самых дорогих версий Baojun Yep станет небольшой дисплей, установленный на задней двери, который можно будет использовать для общения с другими водителями.

Приводить в движение электрический кроссовер предстоит тяговой батарее емкостью 28,1 кВт/ч, а также 67-сильному электромотору (140 Нм). На заряд аккумулятора с 30 до 80 процентов будет уходить примерно 35 минут, тогда как запас хода автомобиля окажется равен примерно 303 километрам.