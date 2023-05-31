В Россию начали ввозить самый надежный автомобиль Kia

Надежность – ключевой фактор при выборе любого автомобиля. Продуманные инженерные решения позволяют не только сэкономить деньги в долгосрочной перспективе, не попав на дорогостоящий ремонт, но и быть уверенным в том, что машина не выйдет из строя во время дальних поездок.

Kia прошла долгий путь с точки зрения надежности ее автомобилей и с недавних пор выбилась по этому показателю в лидеры, а одну из ее самых крепких моделей теперь ввозят и в Россию.

Речь идет о Kia Forte. Согласно рейтингу авторитетного издания «RepairPal», именно этот седан корейской марки является наиболее беспроблемным в линейке моделей компании, а также самым надежным в своем классе.

По подсчету аналитиков, большинство автомобилей, включая машины Kia, приезжает на ремонт в автосервисы за год в среднем 0,4-раза, тогда как в случае с Forte этот показатель в два раза ниже (0,2 раза за год).

Напомним, Kia Forte представляет собой американский аналог хорошо известного у нас Kia Cerato. Такие автомобили 2023 года выпуска сейчас ввозят в Россию по параллельному импорту.

Это машины с 2-литровым мотором мощностью 149 лошадиных сил, работающим в паре с автоматической коробкой передач.

Вот только стоят они у нас отнюдь недешево – в среднем 2 миллиона 700 тысяч рублей, тогда как в США за них просят от 19 тысяч 490 долларов или всего 1 миллион 580 тысяч рублей по текущему курсу.