Школьный автобус превратили в просторный дом на колесах для жизни в диких условиях

Благодаря своей платформе автомобили Ford E450 используются для различных нужд, включая перевозку школьников. Одной из таких машин, попавших под списание, решили дать новую жизнь, превратив ее в необычный дом на колесах.

Авторы проекта полностью избавились от желтой краски на кузове, заменив ее на грязно-серую, которая по задумке создателей машины не должна привлекать диких животных.

Снаружи автомобиль совсем не выглядит как мобильное жилище, а из-за своего цвета напоминает скорее машину для перевозки заключенных из фильмов про постапокалипсис. Но все меняется, когда попадаешь внутрь.

В салоне автобуса реализован классический минималистичный интерьер, напоминающий просторный гостиничный номер. В задней части расположена кровать размера «queen-size», соседствующая со шкафами, а также кухонная зона с раковиной, индукционной варочной панелью и холодильником Summit.

Напротив установлен большой диван и стол. И на этом все. Никаких вычурных спальных мест, потайных дверей и кладовок, а также навороченных душевых и туалетов – только основные элементы, необходимые для приятного времяпрепровождения в дикой природе.

За электрическую часть отвечают две солнечные панели по 300 Вт каждая, а также литий-железо-фосфатные батареи. Также предусмотрен 98-литровый бак для воды и дизельный обогреватель, если внутри вдруг станет холодно.

Утверждается, что дом на колесах оснащен 4-дюймовым лифт-комплектом, что делает его чуть более способны преодолевать потенциально труднопроходимую местность. Связку с дорогой обеспечивают черные алюминиевые колеса, за которыми установлены улучшенные тормозные механизмы и амортизаторы фирмы Fox.

Приводит в движение экс-школьный автобус, переделанный в автодом, дизельный мотор Powersrtoke объемом 6 литров, форсированный до 455 лошадиных сил.

Автомобиль выставлен на продажу за 48 тысяч долларов или 3 миллиона 875 тысяч рублей.