В Австралии подросток сдавал на права на Lamborghini Aventador SVJ

В Сети завирусилась история со сдачей экзамена на водительские права одним из подростков в Австралии. Но не на обычном автомобиле, а на итальянском суперкаре Lamborghini Aventador SVJ. Фотографии машины с наклейкой «L», говорящей о том, что за рулем находится ученик, были сделаны на дорогах Сиднея.

Согласно австралийскому законодательству, любой человек старше 16 лет должен приехать для сдачи «практики» на собственном автомобиле, предварительно наклеив на него желтый квадрат с буквой «L» по центру.

Судя по широко обсуждаемому в интернете снимку, в качестве машины для экзамена молодой австралиец выбрал редкий Lamborghini Aventador LP750-4 SV.

Что интересно, в местных правилах ничего не говорится о максимальной скорости или мощности учебных автомобилей, так что на практике итальянский суперкар вполне законен в качестве экзаменационной машины.

Насколько разумным является использование неопытным водителем, еще не получившим полноценные права на управление машиной, автомобиля с 6,5-литровым V12 мощностью 740 лошадиных сил, которых суммарно было выпущено всего 600 штук – большой вопрос. Ровно как и нет информации о том, удалось ли подростку сдать практический экзамен или же ему придется отправиться на пересдачу.