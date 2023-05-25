Полностью новый Duster: показаны свежие рендеры и раскрыты подробности

Компания Dacia (входит в Renault) готовится к премьере одного из своих самых ожидаемых проектов – третьего поколения кроссовера Duster (заводской индекс P1310). Дебют автомобиля уже не за горами, о чем свидетельствует информация авторитетного французского издания «L’argus», дизайнеры которого уже подготовили первые рендеры новинки.

Как пишут наши коллеги, премьера полностью нового Duster состоится не в 2024 году, как ожидалось ранее, а уже в 2023-м (предположительно в ноябре). В продажу кроссовер поступит в начале следующего года.

Судя по опубликованным изображениям, со сменой поколения «Дастер» кардинально изменится внешне, получив более брутальный и агрессивный дизайн. Экстерьер машины окажется вдохновлен концептом Bigster образца 2021 года.

Плавные линии кузова заменят резкие грани, а сам форм-фактор вседорожника будет выполнен с использованием прямоугольных пропорций.

Предполагается, что длина автомобиля составит 4340 мм, что позволит увеличить пространство внутри машины.

Подробностей о технической стороне машины пока нет. Впрочем, учитывая вступление в Европе в силу стандарта «Евро-7», новый Duster практически наверняка окажется гибридом. В качестве такой силовой установки может выступить связка 1,6-литрового ДВС и электромотора, суммарно выдающие 140 лошадиных сил.

В Dacia намерены сохранить все внедорожные качества «Дастера» и даже приумножить их благодаря фирменной системы e-AWD (электрический задний дифференциал), доводка которой находится на финальной стадии.

Что касается цен, то французские журналисты утверждают, что минимальный входной прайс на третий Duster в Европе составит 19 тысяч евро или 1 миллион 630 тысяч рублей по текущему курсу.