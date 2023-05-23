Самый большой кроссовер Lexus: известны новые подробности

В начале этого года стало известно о том, что компания Lexus готовит самый крупный в своей линейке кроссовер. Он должен выступить в качестве 7-местного RX L, ушедшего на покой. Название для автомобиля уже придумано – TX. Его премьера запланирована на лето 2023 года.

Не так давно японцы поделились первым тизерным изображением TX, демонстрирующим часть его кормы (заглавное фото). А теперь подоспели снимки отдельных деталей его интерьера.

Новые подробности подтвердили популярную догадку – машина будет построена на платформе американского Toyota Grand Highlander. Такой вывод можно сделать по изображениям интерьера, решения в котором копируют внутреннюю архитектуру донора.

На снимках можно заметить шесть отдельно стоящих сидений, но известно, что TX предложат еще и в 7-местном варианте со сплошным диваном на втором ряду.

Отделка салона будет выполнена из дорогой кожи, а дверные карты с горизонтальными подлокотниками получат треугольную вставку с шильдиками премиального производителя акустики – компании Mark Levinson.

Передняя панель показана лишь частично, но правой стороной почти ничем не отличается от торпедо Grand Highlander.

Предполагается, что в оснащение Lexus TX войдут цифровая комбинация приборов и большой дисплей мультимедийной системы, а также вентиляция сидений и многое другое.

Toyota Grand Highlander

Информации о двигателях 5,1-метрового кроссовера нет, но еще в прошлом году японцы запатентовали сразу три индекса: TX350, TX500h и TX550h+.

Официальная премьера новинки «Лексус» запланирована на 8 июня.