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218 миллионов рублей в труху: новенький гиперкар Mercedes-AMG One сгорел дотла на автовозе

Несчастный случай произошел во время доставки машины клиенту

Текст: Ростислав Архипов
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Mercedes-Benz начал поставки нового гиперкара AMG One всего несколько месяцев назад, но, как минимум одна его доставка клиенту оказалась неудачной. Судя по первым кадрам с места происшествия, перевозимая специальным грузовиком машина получила тотальные повреждения. 

К счастью, никто не пострадал, чего не скажешь о лимитированном и очень дорогом автомобиле, тираж которого составит всего 275 экземпляров.

Подробной информации об инциденте, а также о том, как начался пожар, на данный момент нет, но, судя по фотографиям, машина сгорела почти дотла. Полиция и Mercedes проводят расследование, выясняя причины происшествия. 

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Mercedes-AMG One был представлен в 2017 году на автосалоне в Мюнхене. В гиперкаре используются технологии Формулы-1, которые позволяют развивать 566 лошадиных сил при объеме двигателя всего в 1,6 литра. В паре с турбомотором работают четыре электродвигателя, которые увеличивают максимальную мощность до 1063 лошадиных сил. 

2017 mercedes amg project one hypercar

С места до 200 километров в час автомобиль способен разгоняться быстрее 6 секунд, а его максимальная скорость составляет 350 километров в час.

Стоимость одного такого экземпляра оценивается в 2 миллиона 200 тысяч фунтов стерлингов или 218 миллионов 800 тысяч рублей. 

Источник:Gamingdeputy

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