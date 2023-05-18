Появились фото нового загадочного кроссовера Renault: его разрабатывают Geely и Volvo

В Сеть утекли фотографии нового купеобразного кроссовера Renault, который в камуфляже обкатывали на холмистых дорогах Европы. Информации об автомобиле практически нет, но ходят слухи, что это автомобиль, разрабатываемый совместными усилиями корейского подразделения Renault, а также Geely и Volvo.

Мировые автомобильные СМИ дают разные толкования «паркетнику». Кто-то считает, что на снимках запечатлен купеобразный кроссовер Austral, однако в Корее уверены, что в объективы фотокамер попал новый гибридный кроссовер Renault Aurora, который создается при участии Geely и Volvo.

Китайская и шведская компании занимаются технической стороной модели, тогда как корейский офис французской марки разрабатывает дизайн машины.

Автомобиль действительно сильно напоминает по силуэту новинки Renault, анонсированной в октябре прошлого года. В частности, в глаза бросается такая же ниспадающая линия крыши и характерная форма заднего бампера.

Предполагается, что премьера Project Aurora состоится в 2024 году. Выпуском купе-кроссовера, который расположится в сегменте SUV-В, займется предприятие Renault Korea в Пусане. Машину будут продавать как в стране производства, так и отправлять на экспорт.