Самая дорогая Toyota: появились новые подробности о роскошном кроссовере Century

Toyota все ближе к дебюту своего нового флагманского кроссовера, который должен бросить вызов Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga. Предполагается, что автомобиль получит название Century. Именно так сейчас именуют роскошный седан японской марки.

Накануне в Сети появилось новое шпионское фото кроссовера, которое раскрывает о его дизайне ряд неизвестных до этого подробностей.

Главное отличие этого снимка от предыдущих заключается в том, что на тестовой машине отлично выделяется схема света стоп-сигнала. В частности, расположенный высоко «стопарь», отражаясь в заднем стекле, выглядит очень широким. Кроме того, на прототипе заметна характерная форма задних стоек, которая схожа с седаном Century.

То же самое можно сказать и о дизайне колесных дисков, которые, на первый взгляд, обладают практически тем же своеобразным рисунком, что и на люксовой 4-дверке.

По неофициальной информации, задние кресла в кроссовере Century получат перегородку, которая будет отделять пассажиров от отсека багажника, как это принято в современных люксовых SUV.

Официальная премьера самой дорогой модели Toyota запланирована на этот год. Если верить слухам, то машину покажут уже этой осенью, а ее продажи начнутся в конце 2023-го.