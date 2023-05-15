Новый люксовый кроссовер Toyota с легендарным названием: что о нем известно?

Автомобили компании Toyota всегда были синонимами неубиваемости и доступности, так что в люксовом сегменте SUV у автопроизводителя сейчас моделей нет. Впрочем, вскоре все изменится. В Японии готовят новый премиальный кроссовер, который получит легендарное название – Century, а по уровню роскоши с легкостью сможет обойти даже линейку самых дорогих Lexus.

Сама Toyota пока держит проект большого «паркетника» в секрете, но некоторые СМИ предполагают, что в основу модели ляжет автомобиль Grand Highlander. Что известно о новом Century, разбирался Daily-Motor.Ru.

Дизайн

Предполагается, что новинка «Тойоты» задействует в своем экстерьере наследие линейки одноименных седанов Century, являющихся воплощением роскоши.

Машине могут достаться большие фары, широкая радиаторная решетка с хромированной вертикальной сеткой и логотип в виде короны посередине. В целом же кроссовер будет выглядеть элегантно, но при этом брутально.

Салон

Ультра-роскошный кроссовер Toyota должен получить сразу несколько конфигураций сидений. Одной из них должен стать 4-местный салон с двумя раздельными «капитанскими» креслами, обеспечивающими пассажирам на «галерке» внушительное пространство для ног.

Такой вариант позволит разместить для них множество дополнительных мелочей, таких как поднос, письменный стол для работы, удобные подлокотники и холодильник.

Сиденья смогут похвастать наличием систем электропривода, обогрева и вентиляции, а также функцией массажа. Тишину в салоне будет обеспечивать технология активного шумоподавления.

Оснащение

В список оснащения кроссовера Century должна войти система аутентификации по отпечатку пальца, жидкокристалическая панель на заднем ряду, акустическая система премиального класса, а также развлекательная система с большими дисплеями, чтобы пассажирам сзади не было скучно.

Двигатели

Ходят слухи, что кроссовер Century оснастят одним из лучших вариантов моторов Toyota. Это может быть как 5-литровый силовой агрегат на базе V8, так и V12. Независимо от выбора связку каждому составит электрический довесок.

Цена

Как и в случае с другими люксовыми кроссоверами, новинка Toyota будет стоить дорого. Впрочем, флагман японской марки все же собираются оценить немного дешевле, чем стоят его потенциальные конкуренты – Bentley Bentayga и Mercedes-Benz GLS. То есть примерно в 18 миллионов иен, что немногим дороже 10 миллионов рублей по текущему курсу.

Сроки дебюта

Ожидается, что премьера кроссовера Toyota Century состоится осенью 2023 года.