Toyota готовит нового конкурента Hyundai Creta: кроссовер назовут Icon

Компания Toyota продолжает расширение линейки своих кроссоверов, предназначенных для рынков развивающихся стран. Очередной новинкой в сегменте SUV от японского бренда станет некий компактный кроссовер, который позиционируется как конкурент Hyundai Creta.

Подробностей о проекте пока немного, хотя его премьера запланирована на середину мая. Как пишут индийские СМИ, автомобиль сейчас проходит финальные испытания под заводским наименованием D03B, однако имя для него уже определено – Icon.

В основу «паркетника» ляжет модульная платформа Daihatsu DNGA, которая ранее использовалась для «мировых» версий Avanza и Raize.

Предполагается, что длина автомобиля составит около 4300 мм, а размер его колесной базы окажется сопоставим с компактвэном Avanza – 2655 мм. Внутри машины сможет разместиться до пяти человек.

В модельной линейке Toyota новый кроссовер расположится на ступень ниже бестселлера Corolla Cross и составит прямую конкуренцию корейскому «паркетнику» Hyundai Creta.

Линейка двигателей Toyota Icon может включить тот же мотор, которым комплектуется небольшой вседорожник Raize (его, напомним, недавно начали ввозить в Россию по параллельному импорту). Речь идет о литровом ДВС без электрического довеска, по заявлению компании обладающим тяговыми характеристиками 1,5-литрового агрегата.

Первым рынком для новинки станет Индонезия. Автомобили начнут появляться там уже в начале этого лета. Сколько будет стоить кроссовер пока неизвестно, но его цена должна оказаться ниже Corolla Cross, за который сейчас просят при пересчете на российскую валюту около 1 миллиона 500 тысяч рублей.