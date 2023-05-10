Новый большой кроссовер Lexus TX будет выглядеть так: первые изображения

Компания Lexus работает над новым кроссовером, который должен оказаться одним из самых крупных в SUV-линейке японской марки. Автомобиль, позиционирующийся как преемник 7-местной версии модели RX, которую сняли с производства, обещают представить уже в этом году. Как он будет выглядеть решили показать независимые дизайнеры с YouTube-канала «Halo oto».

В основу рендеров, выложенных в Сеть, легли первые тизерные изображения TX, опубликованные Lexus за последнее время.

Как видно на выполненных благодаря компьютерному моделированию картинках, новинка «Лексус» предстала в образе кроссовера с брутальным внешним обликом. Передняя часть машины получила необычную радиаторную решетку, интегрированную в бампер, а также раскосые фары, объединенные хромированной планкой.

Главным дизайнерским элементом кормы этой модели должна оказаться задняя стойка, выкрашенная в черный цвет, которая создаст эффект так называемой «парящей крыши».

Предполагается, что у новинки Lexus, расположенной в гамме компании между среднеразмерным «паркетником» RX и внедорожниками GX и LX, будет сразу три версии. Недавно японцы запатентовали варианты с индексами: TX350, TX500h и TX550h+.

Подготовить подобный кроссовер в сжатые сроки удастся благодаря тому, что в его основе будет лежать большой вседорожник Toyota Grand Highlander. У этой же модели TX должен унаследовать и линейку двигателей.

В базовой версии растянутый «Хайлендер» комплектуется 2,4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 269 лошадиных сил, а в более дорогих гибридами, выдающими 246 и 367 л.с.

Премьера автомобиля запланирована на лето этого года. В качестве главных конкурентов этой модели называют BMW X7 и Mercedes-Benz GLS.