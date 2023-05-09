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На продажу в Новой Зеландии выставили пикап на базе Suzuki Jimny: фото

Знаменитый японский «рамник» превратили в коммерческую модель

Текст: Алиса Шашкова
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Компания Suzuki представила четвертое поколение внедорожника Jimny на автосалоне в Париже 2018 года. Автомобиль сохранил прежнюю конструкцию с рамой лестничного типа, зависимыми подвесками с неразрезными мостами спереди и сзади, а также полным приводом и «понижайкой».

Машина получила модернизированный дизайн и стала выглядеть более современно, что положительным образом сказалось на ее продажах. Впрочем, некоторых покупателей ее назначение не устроило, так что частные дилеры собственными усилиями начали переделывать машину в новый вариант.

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Один из таких автомобилей накануне выставили на продажу в одном из автосалонов Новой Зеландии. На фотографиях, сделанных в стенах дилерского центра, продемонстрирован Jimny актуального поколения, который превратили в грузовой пикап.

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Внешне машина не отличается от обычного внедорожника, но только вплоть до центральной стойки, после которой идет не второй ряд сидений, а открытая грузовая платформа.

С учетом того, что внутреннее пространство автомобиля заметно сократилось, внутри осталось место только для двух человек – водителя и переднего пассажира. 

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Техническую сторону Jimny модернизация, разумеется, не затронула. Машина сохранила турбомотор R06 мощностью 64 лошадиные силы, а также 1,5-литровый «атмосферник» K15B, выдающий 102 л.с. Связку обоим составляет как 5-скоростная МКПП, так и 4-диапазонный «автомат».

Какой именно вариант «Джимни» был переделан из обычного внедорожника в бортовой пикап, не уточняется. 

Фото:Kuruma News

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