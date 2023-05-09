Новое поколение кроссовера Toyota C-HR: раскрыт дизайн и подробности

Компания Toyota готовится к выходу второго по счету поколения компактного кроссовера C-HR. Прототип этой модели был представлен в виде концепта C-HR Prologue в конце прошлого года.

Взяв за основу его дизайн, а также внешность тестовых машин, все активнее обкатывающихся в камуфляже в последнее время, независимые дизайнеры с портала «BestCarWeb» нарисовали первые рендеры серийной версии нового C-HR.

Напомним, кроссовер C-HR появился еще в 2016 году. В последний раз существенную модернизацию он пережил в далеком 2019-м.

Как видно на изображениях, новому C-HR может достаться заметно модернизированный экстерьер с множеством необычных дизайнерских решений, включая С-образную оптику, сливающуюся с черными пластиковыми усилителями бампера, более рельефные капот и боковины со скрытыми в кузове дверными ручками.

Корма выглядит также как полностью новая с существенно переработанным блоком задних фонарей, другой крышкой багажника и бампером.

Длина актуального C-HR составляет 4390 мм, ширина – 1795 мм, высота – 1555 мм, а размер его колесной базы равен 2640 мм. Изменятся ли габариты модели пока неизвестно.

Предполагается, что с переходом в новое поколение японский кроссовер лишится полностью бензиновых версий, став как обычным и подзаряжаемым гибридом, так и полноценным электромобилем.

Официальная премьера новой генерации одного из самых компактных кроссоверов Toyota состоится уже осенью этого года. Инсайдеры из Японии пишут, что дебют машины запланирован на сентябрь.