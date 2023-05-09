Suzuki Jimny превратили в копию Land Rover Defender: фото

Suzuki Jimny является одним из самых популярных бюджетных внедорожников с рамной конструкцией в мире. Автомобиль хорошо продается как на родине в Японии, так и за ее пределами. Ездят такие машины в том числе и по российским дорогам.

Накануне в Сети появилось странное фото. Неподалеку от Токио был замечен некий внедорожник, визуально обладающий как чертами Jimny, так и знаменитого британского вездехода Land Rover Defenfer.

Спереди машине достались громоздкий капот от старых версий «Дефендеров», аналогичная радиаторная решетка с круглыми фарами и «поворотниками», противотуманные фонари, расположенные в прочном бампере с защитной пластиной, скошенные передние стойки и многое другое.

По бокам на первый план вышли большие дверные проемы для облегчения посадки и высадки задних пассажиров, а также высокопрофильные стальные колеса, обутые в покрышки местной фирмы Toyo Tires.

Похоже, что автором этого боди-кита, превращающего обычный Suzuki Jimny в короткую копию Land Rover Defender, является компания DAMD. Название ее пакета Little D можно заметить на капоте. Информации о том, вносились ли изменения в техническую часть машины нет.

Если доработки автомобиля свелись лишь к изменению ее внешности, то под капотом этого внедорожника установлен стандартный 1,5-лиитровый атмосферный бензиновый мотор K15B, выдающий 104,8 лошадиных сил и 134,2 Нм крутящего момента.

Связку ему составляет 5-скоростная МКПП или 4-диапазонный «автомат», ассистирует которым фирменная система Suzuki AllGrip Pro 4×4 с «раздаткой» и «понижайкой».