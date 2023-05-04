Владелец Lexus LS 400 проехал 400 тысяч км без обслуживания: теперь ему придется раскошелиться

Представительский седан Lexus LS 400 стал первой моделью вновь созданной марки концерна Toyota, зарекомендовав себя за долгие годы как поистине неубиваемый автомобиль. Впрочем, некоторые сильно злоупотребляют надежностью машины и порой отказываются от ее обслуживания.

Один из таких случаев произошел в США, где владелец LS 400 1997 года выпуска приехал в сервис после 250 тысяч пройденных миль (400 тысяч км), попросив устранить утечку фреона из системы кондиционера.

Когда механик заглянул под капот премиального седана – он, мягко скажем, был удивлен. Выяснилось, что машина никогда не обслуживалась должным образом. Единственное, что менял ее владелец за все годы эксплуатации, это моторное масло.

Доказательством этого факта является оригинальный ремень ГРМ, а также заводские шланги, радиатор и свечи. То же самое касается элементов подвески, которая, на удивление, до сих пор остается целой.

Впрочем, обслужить этот LS 400 все равно будет необходимо, поскольку в противном случае со временем машина выйдет из строя. Замена масла в двигателе и коробке передач, промывка радиатора, а также залив свежей охлаждающей и тормозной жидкостей оказались только началом.

Автомобилю требуются новые стабилизаторы поперечной устойчивости, ремень ГРМ, помпа, главный сальник, поликлиновый ремень, крышка клапанов, втулки рулевой рейки, а также промывка гидроусилителя и устранение утечки хладагента.

Весь этот перечень был оценен по меньшей мере в несколько тысяч долларов (примерно 160 тысяч рублей). Добавить к нему стоимость работ и получится сумма, которая, вероятно, окажется выше, чем просят за эту машину на вторичном рынке.

Согласился ли владелец «Лексуса» на такие траты – не уточняется.