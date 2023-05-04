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Владелец Lexus LS 400 проехал 400 тысяч км без обслуживания: теперь ему придется раскошелиться

Репутация автомобиля как неубиваемого совершенно не значит, что его можно не обслуживать

Текст: Алиса Шашкова
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Представительский седан Lexus LS 400 стал первой моделью вновь созданной марки концерна Toyota, зарекомендовав себя за долгие годы как поистине неубиваемый автомобиль. Впрочем, некоторые сильно злоупотребляют надежностью машины и порой отказываются от ее обслуживания.

Один из таких случаев произошел в США, где владелец LS 400 1997 года выпуска приехал в сервис после 250 тысяч пройденных миль (400 тысяч км), попросив устранить утечку фреона из системы кондиционера. 

Когда механик заглянул под капот премиального седана – он, мягко скажем, был удивлен. Выяснилось, что машина никогда не обслуживалась должным образом. Единственное, что менял ее владелец за все годы эксплуатации, это моторное масло. 

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Доказательством этого факта является оригинальный ремень ГРМ, а также заводские шланги, радиатор и свечи. То же самое касается элементов подвески, которая, на удивление, до сих пор остается целой. 

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Впрочем, обслужить этот LS 400 все равно будет необходимо, поскольку в противном случае со временем машина выйдет из строя. Замена масла в двигателе и коробке передач, промывка радиатора, а также залив свежей охлаждающей и тормозной жидкостей оказались только началом. 

Автомобилю требуются новые стабилизаторы поперечной устойчивости, ремень ГРМ, помпа, главный сальник, поликлиновый ремень, крышка клапанов, втулки рулевой рейки, а также промывка гидроусилителя и устранение утечки хладагента. 

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Весь этот перечень был оценен по меньшей мере в несколько тысяч долларов (примерно 160 тысяч рублей). Добавить к нему стоимость работ и получится сумма, которая, вероятно, окажется выше, чем просят за эту машину на вторичном рынке. 

Согласился ли владелец «Лексуса» на такие траты – не уточняется. 

Источник:HotCars

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