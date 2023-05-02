На продажу выставили редкий Mitsubishi Pajero Evolution: его построили для ралли

Как некоторые из лучших «заряженных» хэтчбеков и спортивных автомобилей Pajero Evolution появился на свет для того, чтобы Mitsubishi могла соответствовать требования омологации для участия в ралли Дакар. Суммарно таких машин сошло с конвейера не больше 2500 единиц, 500 штук из которых комплектовались механической коробкой передач. Один из них недавно выставили на продажу.

В объявлении говорится, что внедорожник был импортирован в США из Японии в 2022 году. Несмотря на ограниченную историю владения продавец заявляет, что пробег этого Pajero Evolution равен честным 209 тысячам километров, а кузов машины до сих пор обладает заводским окрасом.

От обычной модели автомобиль отличает характерный боди-кит с расширенными колесными арками, а также независимая подвеска всех колес, самоблокирующиеся дифференциалы и модернизированное рулевое управление.

Но, пожалуй, главные изменения сосредоточены под капотом, где установлен 3,5-литровый V6, выдающий 276 лошадиных сил и 348 Нм крутящего момента.

С таким набором с места до первой «сотни» Pajero Evolution разгоняется за 8,5-секунды, а его «максималка» составляет 210 километров в час.

Судя по фотографиям, машина 1997 года выпуска неплохо сохранилась для своего возраста о чем говорит ее почти не изношенный салон с гоночными креслами фирмы Recaro.

Стоит автомобиль недешево. Продавец собирается выручить за него ни много ни мало 52 тысячи 500 долларов или 4 миллиона 200 тысяч рублей по нынешнему курсу.