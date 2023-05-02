В России начали продавать кроссоверы Suzuki XBee из Японии

Российский рынок пополнился еще одной необычной для него моделью – кроссоверами Suzuki XBee, которые ввозят дилеры по параллельному импорту.

Объявления о продаже таких машин заметили журналисты «Газеты.ру» в ходе мониторинга отечественных классифайдов. Большая часть из них сосредоточена во Владивостоке.

Речь идет об автомобилях 2023 года выпуска с правосторонним расположением рулевой колонки и педального блока. Все они комплектуются литровым бензиновым атмосферным мотором, ассистирует которому электрический довесок в виде системы старт-стоп с рекуперацией.

Суммарная мощность XBee равна 99 лошадиным силам (150 Нм), а в качестве трансмиссии используется «автомат». Привод может быть как передним, так и полным.

Что касается цен, то они сильно разнятся от продавца к продавцу, но начинаются с отметки в 1 миллион рублей за переднеприводный вариант.

Напомним, в основе модели XBee лежит другой компактный автомобиль Suzuki – Hustler. Длина машины равна 3760 мм, ширина – 1670 мм, высота – 1705 мм.

Небольшой «паркетник» пользуется в Японии высоким спросом, так как входит в категорию низконалоговых кей-каров.