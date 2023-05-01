Hyundai Creta ждет плановое обновление: дизайн подгонят под новый Solaris

Официальная премьера нового поколения кроссовера Hyundai Creta состоялась в 2021 году, но годом спустя машина пережила незапланированный фейслифтинг, который должен был исправить некоторые огрехи в дизайне машины. Теперь корейцы работают над плановым рестайлингом модели, который должен дебютировать в 2024 году.

Подробностей о том, как изменится «Крета» с обновлением пока практически нет, но индийские СМИ пишут, что перемены могут оказаться глобальными.

Предполагается, что кроссоверу достанется ряд решений, представленных недавно в проекте нового поколения седана Verna (он же Solaris или Accent). Речь идет о фарах, расположенных под светодиодной полосой дневных ходовых огней, а также изломленных боковинах и фонарях сложной формы.

В салоне кроссовера будет реализована новая схема оформления дисплеев, которая в новой Verna/Solaris/Accent могла похвастать объединенными в общий кластер экранами цифровой комбинации приборов и мультимедийной системы.

Не обойдут перемены и техническую сторону модели. Под капотом обновленной Creta должен появиться новый полуторалитровый бензиновый турбомотор, который недавно дебютировал в бюджетном седане компании. Его мощность составляет 160 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент равен 253 Нм.

Что касается остальных агрегатов, включающих в себя как бензиновые, так и дизельные моторы, то они останутся в строю, но переживут определенную модернизацию.