Владелец электрокара Mercedes сильно удивился во время обслуживания: в его машине заменили моторное масло  

Одним из преимуществ электромобилей по сравнению с обычными бензиновыми и дизельными автомобилями является более низкая стоимость обслуживания.

В отличие от машин с традиционными ДВС транспортные средства с аккумуляторами и электродвигателями не требуют расходных материалов, таких как: ремни и шкивы, масляный фильтр, моторное масло, свечи зажигания, форсунки, турбины и тому подобное.

Именно это является главной причиной того, что обслуживание «электричек» в официальном дилерском центре оказывается намного дешевле, чем в случае их бензиновых и дизельный аналогов.

Впрочем, как выяснилось, электромобилям тоже необходимо моторное масло. По крайней мере так можно подумать, если взглянуть на заказ-наряд владельца электрического Mercedes EQA250, который обслуживался в официальном дилерском центре немецкой марки в Мельбурне (Австралия).

Как пишет британский таблоид DailyMail, возмущенный владелец утверждает, что с него взяли около 400 евро (около 35 тысяч рублей) за замену масла и масляного фильтра в двигателе.

«Я решил, что мне стоит проверить выставленный счет, где увидел цифру 445 долларов! 445 долларов за что? Как оказалось, за замену моторного масла и фильтра.

Проблема заключается в том, что этот автомобиль полностью электрический. Мне якобы заменили масло и фильтр в полностью электрическом автомобиле. Не гибридном, а полностью электрическом», – посетовал владелец Mercedes в соцсетях.

В автосалоне поспешили оправдаться и заявили, что данные в накладной указаны неверно, а сотрудник, выставивший ее, просто набрал неверный код.

Руководство дилерского центра извинилось перед владельцем электрического Mercedes и предложило ему вернуть деньги за неоказанную услугу.