Hyundai тестирует новое поколение недорогого кроссовера Venue: фото

Hyundai вывела на рынок бюджетный кроссовер Venue в 2019 году, а спустя три года слегка обновила эту модель. Теперь, судя по всему, корейский автопроизводитель приступил к испытаниям ее нового поколения, которое должно увидеть свет в начале 2024 года.

Тестовые прототипы нового Venue удалось запечатлеть фотошпионам из Южной Кореи. Машины, облаченные в плотный камуфляж, попались во время обкатки на дорогах Сеула.

Полноценно судить о том, как сильно изменится один из самых недорогих кроссоверов Hyundai, пока нельзя из-за плотной маскировки. Впрочем, определенные перемены в его дизайне можно заметить даже с учетом такого продвинутого камуфляжа.

Сквозь сетку в чехле проглядывается новая параметрическая радиаторная решетка, которую недавно получил обновленный кроссовер Creta, а также вертикально ориентированные фары и светодиодные дневные ходовые огни, расположенные уровнем выше.

Что касается кормы, то сзади машина должна получить пересмотренные фонари и слегка модернизированный бампер.

Какие изменения ждут техническую сторону кроссовера пока неизвестно. Впрочем, ходят слухи, что линейку двигателей и трансмиссий плановая смена генерации не затронет. Сейчас Venue продают с 1,2-литровым бензиновым «атмосферником» и литровым «наддувным» мотором, выдающими 82 и 118 лошадиных сил соответственно. В качестве альтернативы выступает полуторалитровый дизель на 113 л.с.

Трансмиссий на выбор предложено сразу три – классическая МКПП и интеллектуальная «механика» без педали сцепления, а также 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями. Привод кроссовера может быть только передним.