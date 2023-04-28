Suzuki Jimny сделали еще более внедорожным: подробности

Рамный «вездеход» компании Suzuki всегда мог похвастать отличной проходимостью, обеспечиваемой ему короткой колесной базой и полным приводом типа Part-Time с жестко подключаемым «передком» и «понижайкой» в раздаточной коробке. Однако в британском тюнинг-ателье «Twisted» решили, что этого ему недостаточно, и придумали для внедорожника более продвинутую версию.

В ее основе лежит машина актуального поколения, которая, как известно, из-за не подходящего под европейские эко-стандарты двигателя не продается в Великобритании. Однако в «Twisted» утверждают, что адаптируют машину к новым правилам.

Доработки машины оказались незначительными, но все же важными, когда речь заходит об экстремальных путешествиях.

Японский «рамник» сделали еще более удобным для использования в дороге, включив в его оснащение дополнительную шумоизоляцию, модернизированную информационно-развлекательную систему и продвинутую акустику, а также фирменный индивидуальный интерьер.

Технические изменения включили в себя появление у Jimny модернизированной подвески, которую серьезно усилили, а также «зубастых» покрышек от компании BF Goodrich, разработанных для того, чтобы штурмовать бездорожье. Кроме того, на крыше внедорожника разместили экспедиционный багажник.

Агрегатную линейку автомобиля решили не менять, так что под капотом сохранился полуторалитровый бензиновый 4-цилиндровый мотор, выдающий 101 лошадиную силу.

Сколько будет стоить внедорожник пока неизвестно, но британские СМИ пишут о цене до 50 тысяч фунтов стерлингов (5 миллионов 75 тысяч рублей).