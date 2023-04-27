В России продают лимузин Mercedes S-Class: он уникален как минимум одним обстоятельством

На продажу в России выставили лимузин Mercedes-Benz S-Class в кузове W140 с историей. Объявление редакция Daily-Motor.Ru обнаружила в ходе регулярного мониторинга отечественных классифайдов.

Нынешний владелец машины, выставивший ее на «Авито», заявляет, что автомобиль принадлежал семье первого президента РФ – Бориса Ельцина и даже готов предоставить все документы, подтверждающие этот любопытный факт.

По словам продавца, машина находится в отличном состоянии для своего возраста и 15 лет простояла в гараже. Однако, если внимательно взглянуть на фотографии, автомобиль выглядит немного потрепанным.

Приводит в движение лимузин 1994 года выпуска с пробегом 30 тысяч километров 3,4-литровый дизельный мотор, выдающий 150 лошадиных сил. Связку ему составляет автоматическая трансмиссия.

За свою машину продавец планирует получить 5 миллионов 900 тысяч рублей, а также отмечает, что обмен его не интересует.

В 2017 году на продажу выставили аналогичный Mercedes-Benz S-Class W140 того же года выпуска. Однако он являлся бронированным, принадлежал уже самому главе государства и использовался в Гараже особого назначения до появления в нем заводского S-Class Pullman, который Борису Ельцину подарил канцлер Германии Гельмут Коль. За машину тогда просили 19 миллионов 790 тысяч рублей.