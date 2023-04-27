Сильно изменившийся Renault Duster выехал на очередную серию тестов: фото

С начала этого года компания Renault активно испытывает прототипы нового поколения популярного кроссовера Duster, который с переходом в новую генерацию должен заметно преобразиться. На днях машину заметили в ходе тестов в южной части Европы.

Знаменитая модель компании Renault, которую в «Старом Свете» продают под маркой Dacia, переживет глобальную модернизацию в 2024 году, получив множество инновационных решений как с точки зрения дизайна, так технологий.

Замеченный на европейских дорогах кроссовер, как это и положено для еще не представленной модели, был облачен в плотный камуфляж, но некоторые элементы дизайна автомобиля не удается скрыть даже за столь агрессивной маскировкой.

Так, к примеру, уже сейчас можно сказать, что будущему поколению Duster достанется слегка иная форма кузова, а также совершенно новая светотехника как спереди, так и сзади. Дополнят общую картину другие элементы боковой линии, включая двери и крылья.

Кроме того, если судить по фотографиям нового автомобиля, сопоставив их со снимками актуального «Дастера», можно заметить, что автомобиль немного вырос в размерах. Впрочем, подтвердить это на данный момент невозможно.

Предполагается, что новый Duster получит полностью пересмотренную линейку двигателей, в которую войдут как бензиновые и дизельные, так и гибридные агрегаты.

Не исключено, что автомобиль сохранит версию ECO-G с биотопливным двигателем, работающим как на бензине, так и на сжиженном газе. Такие кроссоверы сейчас очень популярны в большей части Европы.