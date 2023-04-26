Renault готовит новый недорогой кроссовер: он станет заменой Megane

Renault продолжает расширять линейку SUV-моделей, предназначенных для европейского рынка. Не так давно в гамму французской марки вошел вседорожник Austral, у которого вскоре появится купеобразный вариант с именем Avantis. Кроме него в ближайшие годы будет представлен еще один «паркетник», но уже в более доступном ценовом сегменте.

Его считают преемником прежнего Megane, недавно ставшего электромобилем и освободившего нишу C-класса.

Первые изображения новинки Renault опубликовали независимые дизайнеры из Испании. Судя по рендерам, выложенным в Сеть, преемнику Megane в новом форм-факторе достанется внешний облик, роднящий его с Captur.

Машина получит похожее оформление передней части кузова, покатую линию крыши и рельефные боковины.

В основу модели должна лечь модульная платформа CMF-B, на которой ранее был построен тот же Captur. Для того, чтобы автомобили не создавали между собой внутреннюю конкуренцию, новый кроссовер планируют сделать крупнее его соплатформенника, но меньше модели Austral. Таким образом, он четко впишется в сегмент SUV C-класса.

Технические подробности о «паркетнике» Renault пока засекречены, но европейским СМИ все же удалось выведать некоторые секреты. Предполагается, что для преемника Megane в кроссоверном кузове будут доступны 1,3-литровые бензиновые «наддувные» двигатели, выдающие 140 и 160 лошадиных сил.

В качестве альтернативы выступит гибридная силовая установка E-Tech, а также вариант с ГБО.

Официальная премьера этой модели может состояться уже весной 2024 года, а до дилеров кроссовер начнет добираться ближе к концу лета.