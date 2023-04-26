По статистике электромобили воспламеняются гораздо реже, чем обычные автомобили с бензиновым или дизельным двигателем. Впрочем, на их тушение у пожарных уходит гораздо больше времени и ресурсов. Компания под названием Coldcut Cobra нашла решение этой проблемы, разработав систему Cobra Ultra High-Pressure Lance, которая способна потушить электромобиль всего за 10 минут, затратив на это не более 240 литров воды.

Именно ее установили на борт специально созданного пикапа Toyota Hilux, обладающего дополнительным задним мостом, а также всем необходимым для борьбы с пожарами оборудованием.

Автомобиль, весящий около 5,5 тонн, может похвастать полностью переработанным шасси от Prospeed Motorsport и способен нести на своем борту до 3 тонн груза, предоставляя дополнительно 1,23-метра пространства для пожарного снаряжения.

Высота машины составляет всего 1,85 метра, что позволяет в случае необходимости въехать на большинство крытых парковок.

Эффективность тушения достигается путем подачи воды под давлением 300 бар в аккумуляторный модуль, тем самым охлаждая его и предотвращая распространение огня. Заявлено, что в среднем на тушение электромобиля этот пожарный пикап тратит 10 минут.

Сейчас машину испытывают в Чехии. После того, как все тесты будут завершены, она отправится в автопарки пожарных бригад Европы.