Renault тестирует новый купеобразный кроссовер Avantime: первые фото

В апреле Renault анонсировала два новых автомобиля – модернизированный Espace и удлиненный вариант кроссовера Austral, который выполнят в форм-факторе кросс-купе. Предполагается, что последнему присвоят имя Avantime. Так ранее назывался причудливый французский минивэн, снятый с производства в 2003 году.

Прототипы купеобразных кроссоверов Renault Avantime уже активно курсируют по дорогам Европы, но их кузова плотно закамуфлированы. Впрочем, даже сквозь маскировку можно обратить внимание на то, что «паркетнику» достанется 5-дверный кузов с покатой линией крыши.

Что касается других характерных элементов экстерьера, то у новинки «Рено» практически наверняка будет оригинальная радиаторная решетка и собственная передняя оптика. На одном из прототипов светодиодные дневные ходовые огни, интегрированные в передний бампер, выглядят так, будто установлены вертикально, отличаясь от этой детали в том же Austral.

Корма Avantime пока также сильно замаскирована, но часть задних фонарей все же проглядывается сквозь пленку и фальш-накладки, чем-то напоминая заднюю светотехнику модели Renault Espace.

В основу французской новинки должна лечь платформа CMF-CD, а варианты трансмиссий будут совпадать с Austral и Espace. Не исключен вариант с наличием у кросс-купе гибридной системы на базе 1,2-литрового рядного 3-цилиндрового турбомотора, связку которому составит электромотор и литий-ионный аккумулятор на 2 кВт/ч. Совокупная отдача такой установки составит 200 лошадиных сил, а крутящий момент будет равен 205 Нм.

Официальная премьера Renault Avantime, возрожденного в виде купеобразного «паркетника», должна состоятся до конца 2023 года, а продажи начаться в 2024-м.