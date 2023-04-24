У Suzuki появился новый кросс-купе: он стоит всего 745 тысяч рублей

Официальная премьера этой компактной 5-дверки состоялась в начале 2023 года. Машину показали в Индии. Именно там уже наладили ее производство, а также объявили о начале приема заказов. Впрочем, в будущем бюджетный кросс-купе, претендующий на звание самого дешевого в мире, отправится покорять и другие рынки развивающихся стран. Не исключено, что в этот список в перспективе войдет и Россия.

Речь идет о Suzuki Fronx. Автомобиль носит по местным меркам статус «премиального» и продается в специально организованной для него дилерской сети Nexa.

Купеобразный «паркетник» представляет собой приподнятую версию популярного в Индии хэтчбека Baleno, повторяя легковушку в некоторых деталях, но не во всех. Специально для него разработали оригинальные кузовные панели, а также установили обвес из неокрашенного пластика.

Оптика Fronx реализована в новомодном формате с раздельными блоками головных фар и светодиодных дневных ходовых огней, а задние фонари выполнены в виде единой плашки.

Длина кросс-купе составляет 3995 мм, ширина – 1765 мм, высота – 1550 мм. Таким образом, автомобиль немного крупнее оригинального Baleno. Однако расстояние между его осями сопоставимо с хэтчбеком и равно 2520 мм.

Внутри японского купеобразного «паркетника» установлен 9-дюймовый сенсорный экран, а также рулевое колесо, приборная панель и центральная консоль, повторяющая по дизайну эти детали в недавно возрожденном кроссовере Suzuki Grand Vitara.

Приводит в движение Suzuki Fronx два варианта безнзиновых моторов. Первый обладает мощностью 90 лошадиных сил и является атмосферником, тогда как второй представляет собой «турботройку» на 100 «сил». В качестве трансмиссии можно выбрать как 5-ступенчатую МКПП, так и «робот» или даже классический «автомат».

Стоит кросс-купе от 746 до 927 тысяч индийских рупий, что при пересчете на российскую валюту сопоставимо с 745 – 920 тысячами рублей.