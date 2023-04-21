Новый компактный кроссовер Toyota могут назвать Taisor

Компания Toyota работает над двумя новыми моделями для рынков развивающихся стран. Одной из них должен стать минивэн с 3-рядным салоном, а второй – компактный кроссовер, по габаритам сопоставимый с Hyundai Venue и Kia Sonet.

Никаких официальных подробностей об обеих моделях пока нет, но журналистам из Индии удалось выяснить какое название хотят использовать для «паркетника».

Накануне японский автогигант зарегистрировал права на товарный знак Taisor. По всей вероятности, именно это имя и планируется использовать в проекте нового небольшого кроссовера.

Предполагается, что новая SUV-модель Toyota будет выполнена в форм-факторе кросс-купе и с точки зрения стиля повторит многие элементы экстерьера популярного в Азии вседорожника Yaris Cross. Ее длина составит около 4 метров.

Ее линейка двигателей может включить в себя 1- и 1,2-литровые бензиновые турбомоторы, которые в рамках партнерских отношений Toyota получит от Suzuki. Оба двигателя будут работать в паре с 5-скоростной механической трансмиссией и «роботом» AMT.

Привод Toyota Taisor будет только передним.

Сроки премьеры новинки пока не называются, но индийские СМИ пишут, что премьера модели может состояться до конца 2023 года.