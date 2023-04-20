Suzuki расширит географию 5-дверного Jimny: внедорожник скоро появится в двух новых странах

Официальный дебют удлиненного варианта внедорожника Suzuki Jimny состоялся в начале этого года на автосалоне в Нью-Дели (Индия). И именно эта страна оказалась местом его производства, а также главной точкой сбыта. Изначально предполагалось, что на внутреннем японском рынке 5-дверный «Джимни» не появится, но, похоже, в «Сузуки» пересмотрели свои планы.

Как пишет издание «BestCar» со ссылкой на собственные источники, новая версия знаменитого рамного внедорожника в ближайшее время дебютирует в Австралии, а ближе к осени доберется, в том числе, и до родного японского рынка.

Впрочем, быстро удовлетворить спрос на 5-дверные Jimny в каждой из стран, где он появится, будет непросто. В Индии, где сейчас собирают такие внедорожники, очередь на машину выстроилась еще до начала его производства и продолжает удлиняться с каждым днем из-за ажиотажа вокруг этой модели.

Напомним, растянутая версия Suzuki Jimny отличается от простого варианта этого внедорожника двумя дополнительными дверьми, а также увеличенной колесной базой с 2250 до 2590 мм.

Длина машины прибавила 340 мм – до 3985 мм, а ширина и высота не изменились, составив прежние 1720 и 1645 мм соответственно.

5-дверный вездеход получил под капот полутралитровый бензиновый атмосферный мотор с индексом K15B, дополненный довеском в виде стартер-генератора. Максимальная мощность двигателя составила 105 лошадиных сил и 134 Нм крутящего момента.

Трансмиссий на выбор оказалось две – 5-скоростная МКПП или классический 4-диапазонный гидромеханический «автомат».

Внедорожник сохранил полный привод по типу парт-тайм с жестко подключаемым передком и «понижайкой» в раздаточной коробке.