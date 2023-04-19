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Новый компактный кроссовер Lexus BX: первые изображения

Новый небольшой «паркетник» Lexus получит выразительный дизайн 

Текст: Алексей Шмидт
Снимок экрана 2023 04 19 в 15.08.25

Компания Lexus активно работает над новым компактным «паркетником», который будет работать на электричестве и окажется преемником модели UX. Первые подробности о проекте появились еще в начале этого года, а теперь стало плюс-минус известно, как он будет выглядеть.

Рендерные изображения Lexus BX (по слухам, называться автомобиль будет именно так) опубликовало японское издание «BestCarWeb». 

Снимок экрана 2023 04 19 в 15.08.45

По мнению независимых дизайнеров из «страны восходящего солнца» новинка «Лексус» получит переднюю часть кузова, вдохновленную современными моделями марки с узкими бумерангами светодиодных дневных ходовых огней, а также полукруглыми блоками основной светотехники. 

Радиаторной решетки у BX как таковой не окажется, поскольку электрокару она не нужна. 

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А вот что у компактного «паркетника» Lexus будет, так это парящая крыша. Этот эффект создается благодаря затемненным задним стойкам кузова.

Другой характерной особенностью модели станут фонари на пятой двери, объединенные в общий блок с выгравированным названием марки посередине. 

Длина нового электрокроссовера должна составить 4300 мм, ширина – 1750 мм, а высота – 1550 мм. В основу модели ляжет платформа e-TNGA, которая подразумевает варианты как с одномоторной компоновкой, так и 2-моторной (для полноприводных машин). 

Предполагается, что емкость батареи переднеприводного кроссовера будет равна около 50 кВт/ч, тогда как у полноприводного BX этот показатель составит 60 кВт/ч. В среднем на одном заряде такие кроссоверы смогут проезжать до 450 километров.

Официальная премьера Lexus BX должна состояться уже в течение 2023 года. В продажу кроссовер поступит в конце этого – начале следующего года. 

Фото:BestCarWeb

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