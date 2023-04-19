Новый компактный кроссовер Lexus BX: первые изображения

Компания Lexus активно работает над новым компактным «паркетником», который будет работать на электричестве и окажется преемником модели UX. Первые подробности о проекте появились еще в начале этого года, а теперь стало плюс-минус известно, как он будет выглядеть.

Рендерные изображения Lexus BX (по слухам, называться автомобиль будет именно так) опубликовало японское издание «BestCarWeb».

По мнению независимых дизайнеров из «страны восходящего солнца» новинка «Лексус» получит переднюю часть кузова, вдохновленную современными моделями марки с узкими бумерангами светодиодных дневных ходовых огней, а также полукруглыми блоками основной светотехники.

Радиаторной решетки у BX как таковой не окажется, поскольку электрокару она не нужна.

А вот что у компактного «паркетника» Lexus будет, так это парящая крыша. Этот эффект создается благодаря затемненным задним стойкам кузова.

Другой характерной особенностью модели станут фонари на пятой двери, объединенные в общий блок с выгравированным названием марки посередине.

Длина нового электрокроссовера должна составить 4300 мм, ширина – 1750 мм, а высота – 1550 мм. В основу модели ляжет платформа e-TNGA, которая подразумевает варианты как с одномоторной компоновкой, так и 2-моторной (для полноприводных машин).

Предполагается, что емкость батареи переднеприводного кроссовера будет равна около 50 кВт/ч, тогда как у полноприводного BX этот показатель составит 60 кВт/ч. В среднем на одном заряде такие кроссоверы смогут проезжать до 450 километров.

Официальная премьера Lexus BX должна состояться уже в течение 2023 года. В продажу кроссовер поступит в конце этого – начале следующего года.