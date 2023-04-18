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Новый Mitsubishi Lancer будет гибридным кроссовером: первые изображения

Как будет выглядеть автомобиль показали на рендерах 

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Mitsubishi вступила в альянс Renault-Nissan в 2017 году, а годом спустя стало известно о том, что японский автопроизводитель планирует возродить легендарную модель Lancer. Впрочем, тогда речь шла совсем не о культовом седане, а о неком кроссовере, который, к тому же, будет еще и гибридным.

С момента анонса планов относительно появления Lancer 11 поколения никаких новых сведений о том, находится ли проект в разработке, а также чего от него ждать, не было.

Воспользоваться затишьем решил независимый дизайнер, известный в Сети под ником «Theottle». Автомобильный художник постарался представить, как будет выглядеть новый Mitsubishi Lancer, если ему все же окажется суждено увидеть свет.

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На опубликованных изображениях показан компактный кроссовер с характерным дизайном Mitsubishi, в передней части кузова которого переплетаются элементы экстерьера концепта e-Evolution образца 2017 года. 

Что касается кормы автомобиля, то она щеголяет необычными бумерангообразными фонарями, а также обладает странной задней дверью с эмблемой марки и названием модели. 

virtual mitsubishi lancer ev design proposal is more than a rebadged megane e tech 16

В случае, если разработка Lancer XI все же начнется, то автомобиль спроектируют на французской платформе CMF-C, оснастив его гибридной силовой установкой. 

На европейском рынке новинка Mitsubishi станет главным конкурентом другого японского компактного кросса – Toyota C-HR, который в России до недавнего времени официально продавался только с традиционными бензиновыми двигателями внутреннего сгорания, но в «Старом Свете» доступен и в гибридном исполнении. 

Источник:Autoevolution
Фото:Theottle

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