Lexus представил новый роскошный минивэн LM

На выставке в Шанхае состоялась официальная премьера нового поколения минивэна компании Lexus. Автомобиль, получивший название LM, бросит вызов на европейском рынке таким моделям, как Mercedes-Benz V-Class и Volkswagen Transporter.

Длина нового японского вэна составила 5130 мм, а размер колесной базы оказался равен 3000 мм, что сделало его одним из самых крупных представителей своего сегмента.

LM будет иметь два варианта салона – 4-местный и 7-местный. Первый получит два раздельных кресла на заднем ряду. Он, в свою очередь, будет отделен от водителя и пассажира спереди специальной перегородкой, в которую вмонтируют 48-дюймовый HD-дисплей, подключенный к акустической системе Mark Levinson с 23-ю динамиками.

Такая версия минивэна сможет похвастать активной системой шумоподавления, обеспечивающей пассажирам максимальный комфорт во время движения.

Что касается более доступного исполнения с семиместным салоном, то там компоновка окажется классической – водительское и пассажирское кресло спереди, два кресла на втором ряду и 3-местный диван на третьем.

Все сиденья LM отделают натуральной кожей, а также специальными материалами, повышающими комфорт нижней части тела.

Предыдущая генерация Lexus LM была построена на базе Toyota Alphard и заимствовала у этой модели силовую установку. То же самое ожидает и новый LM, который построили на платформе GA-K и оснастили гибридным агрегатом. В его основу ляжет 2,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый ДВС, связку которому составит несколько электромоторов и вариатор CVT.

Суммарная отдача такого тандема заявлена на отметке в 246 лошадиных сил, а ее крутящий момент равен 239 Нм.

В продажу новый Lexus LM поступит до конца 2023 года.