Новый Hyundai Santa Fe (2024) с дизайном Land Rover попался на видео

Компания Hyundai вывела на очередную серию тестов новое поколение кроссовера Santa Fe. Корейский вседорожник пятой генерации засняли местные фотошпионы, которым помимо прочего удалось заснять машину еще и на видео.

Разумеется, кузов автомобиля по-прежнему плотно закамуфлирован, чтобы не дать рассмотреть его экстерьер. Впрочем, даже по силуэту прототипа можно отметить, что Santa Fe ждет кардинальная смена имиджа, которая превратит его облик в более брутальный и чем-то напоминающий британский Land Rover Defender.

Одной из самых важных новинок в экстерьере кроссовера станет полностью пересмотренная графика светотехники. Фарам и фонарям Santa Fe 2024 будет положен рисунок, стилизованный под буквы «H».

Удалось автомобильным папарацци заглянуть даже в салон тестового автомобиля, где также обнаружились радикальные перемены, но уже не с оглядкой на Land Rover, а на собственную модель Hyundai Grandeur.

Официальная премьера нового поколения Hyundai Santa Fe состоится до конца 2023 года. В продажу кроссовер поступит в первом квартале 2024-го.